Stuttgart-Mitte Unbekannte überfallen Mann und rauben ihn aus

Von red/dja 11. September 2017 - 13:54 Uhr

Ein 24-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Katharinenstraße in Stuttgart unterwegs, als sich plötzlich mehrere unbekannte Täter von hinten nähern und ihn ausrauben.

Stuttgart - Unbekannte Täter haben am Sonntag einen 24 Jahre alten Mann in der Katharinenstraße (Stuttgart-Mitte) angegriffen und ausgeraubt.

Die Unbekannten näherten sich laut Polizei dem 24-Jährigen gegen 6 Uhr von hinten. Einer von insgesamt fünf Tätern versetzte dem Opfer einen Schlag gegen den Hinterkopf. Die anderen hielten ihn fest und raubten ihm sein Handy und über hundert Euro Bargeld.

Der 24-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: Fünf Männer mit dunklerer Haut. Einer von ihnen war etwa 18 Jahre alt und mit einer kurzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Ein weiterer trug eine weiße Schildmütze. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.