Stuttgart-Mitte Überwachungskamera filmt Schäferstündchen in Disco

Von red 18. Januar 2017 - 14:20 Uhr

Die Polizisten haben das Filmmaterial aus der Disco angeschaut und anschließend ausgewertet.Foto: dpa-Zentralbild

Ein Pärchen lässt sich in einer Diskothek einschließen. Erst plündern sie die Bar, dann konzentrieren sich die beiden aufeinander – die Überwachungskamera läuft mehrere Stunden mit.

Stuttgart-Mitte - Ein bislang noch unbekanntes Pärchen hat sich am Sonntagmorgen nach Geschäftsschluss in einer Diskothek in der Stuttgarter Innenstadt offenbar zunächst versteckt und einschließen lassen. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 8 Uhr der letzte Mitarbeiter den Club verlassen. Daraufhin plünderten die beiden zunächst die Bar und vergnügten sich mehrere Stunden miteinander.

Polizisten ermitteln mit Videomaterial

Eine in der Diskothek installierte Videokamera nahm den gemeinsam verbrachten Vormittag vermutlich ohne ihr Wissen auf. Ihr Aufenthalt endete gegen 13 Uhr, als eine Reinigungskraft die beiden erwischte. Die Ermittlungen zu dem Pärchen dauern an.