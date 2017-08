Stuttgart-Mitte Randalierender Bordellbesucher verletzt Polizisten

Ein 26-Jähriger gerät mit einer Prostituierten in Streit. Als die Polizei eintrifft, bespuckt der Mann die Beamten und wehrt sich heftig.

Stuttgart - Eine Polizeibeamtin und ihr Kollege sind am Samstag gegen 23.45 Uhr bei einem Einsatz in einem Bordell an der Leonhardstraße in Stuttgart-Mitte verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 26-Jähriger nach einem Streit mit einer Prostituierten und einer Auseinandersetzung mit dem hinzugerufenen Sicherheitsdienst eine Verletzung im Gesicht erlitten. Als die Polizisten eintrafen, ging der unzufriedene Kunde sofort auf die beiden los und bespuckte diese, wodurch die 23-jährige Beamtin und ihr 52-jähriger Streifenpartner von blutigem Sekret in den Mund getroffen wurden. Außerdem zog sich der Beamte eine blutige Armverletzung zu.

Randalierer leidet an ansteckender Krankheit

Mit hinzugezogenen Einsatzkräften konnte der renitente Mann letztendlich mit Handschließen fixiert und in einen Streifenwagen gebracht werden, wo er weiter randalierte und einen Klapptisch aus der Verankerung trat.

Nachdem bekannt wurde, dass der 26-Jährige an einer ansteckenden Krankheit leidet, wurde bei den Beamten auf ärztlichen Rat eine Medikamentenprophylaxe durchgeführt. Zum weiteren Transport in ein Krankenhaus mussten dem Mann Fußfesseln und ein Spuckschutz angelegt werden.

Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart mangels Haftgrund nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden.