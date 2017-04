Stuttgart Mann mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Von red 30. April 2017 - 11:41 Uhr

Die Polizei sucht nach drei Männern, die einen Mann angegriffen und verletzt haben.Foto: dpa/Symbolbild

Drei Unbekannte haben einen Mann in der Stuttgarter Klett-Passage mit einem Messer angegriffen. Der Mann erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht, am Hals und im Brustbereich.

Stuttgart - Ein 27 Jahre alter Syrer ist am Sonntag am Hauptbahnhof (Stuttgart-Mitte), am Treppenabgang zur Klett-Passage, von drei bislang unbekannten Männern angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, erlitt er dabei Schnittverletzungen im Gesicht, am Hals sowie im Brustbereich. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt

Der Geschädigte fuhr nach der Tat zur Flüchtlingsunterkunft in die Wagrainstraße (Stuttgart-Hofen), wo Bewohner die Rettungskräfte alarmierten. Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der Haupttäter soll etwa 30 Jahre alt sein, 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit südländischem Aussehen, einem dünnen Kinnbart und kurzen schwarzen Haaren. Der eine Mittäter ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, mit nach hinten gekämmten, mittellangen Haaren. Der zweite Mittäter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, blonde Haare und ein europäisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 57 78 zu melden.