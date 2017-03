Stuttgart-Feuerbach Polizeiauto im Einsatz kracht gegen Pkw

Von ps 28. März 2017 - 12:17 Uhr

Am Dienstagmorgen fährt ein Polizeiauto in Stuttgart-Feuerbach im Einsatz in ein Auto, das anschließend gegen eine Hauswand prallt. Drei Personen werden verletzt.





Stuttgart - Am Dienstagmorgen kracht gegen 8.05 Uhr ein Polizeiauto auf einer Einsatzfahrt in das Auto eines 31-Jährigen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Bregenzer Straße (S-Feuerbach) stadtauswärts. Das Polizeiauto überquerte die Leobener Straße offenbar bei Rot und stieß dabei mit dem Auto eines 31-Jährigen zusammen, der in der Leobener Straße mutmaßlich bei Grün unterwegs war. Das Auto wurde daraufhin nach links geschleudert und prallte gegen eine Hauswand. Der 31-jährige Fahrer des Autos und die beiden Polizisten im Streifenwagen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Die Schuldfrage ist noch ungeklärt und die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.