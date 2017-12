Stuttgart Drogentoter gefunden

Von Christine Bilger 04. Dezember 2017 - 17:51 Uhr

Wieder ist in Stuttgart ein Mensch an den Folgen seiner Sucht gestorben – der 18. in diesem Jahr. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Polizeistreife hat dieser Tage einen Haftbefehl zustellen sollen. Als sie beim Beschuldigten ankam, machte sie eine grausige Entdeckung in dessen Wohnung.

Stuttgart - Ein Mann, der in der vergangenen Woche tot aufgefunden worden war, ist vermutlich an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Der 42-Jährige lag tot in einem Zimmer an der Leonhardstraße (Stuttgart-Mitte). Polizeibeamte entdeckten ihn, als sie das Zimmer am Freitag öffneten. Sie sollten einen Haftbefehl vollstrecken. Die Staatsanwaltschaft hat ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Wenn sich der Verdacht bestätigt, wäre der Mann der 18. Drogentote in diesem Jahr. Vergangene Woche hatte die Polizei den 16. Drogentoten gemeldet, inzwischen kam noch das Ergebnis der Untersuchung eines bereits im Februar gestorbenen Mannes hinzu, er ist das 17. Drogenopfer.