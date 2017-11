Rauschgift in Stuttgart Polizei registriert 16. Drogenopfer

Der Mann wurde 48 Jahre alt. Am Ende starb er einsam in einer Wohnung in Stuttgart-Botnang. Nach Monaten wurde die Todesursache von Gutachtern geklärt.

Stuttgart - Der Tod eines 48-Jährigen Ende August in Botnang ist nun endgültig geklärt: Der Mann war seiner Drogensucht zum Opfer gefallen. Dies bestätigte nun ein toxikologisches Gutachten, das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben worden war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Nachbarn am 29. August gegen 16.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie den Bewohner seit mehr als einer Woche nicht mehr gesehen hatten – und es auch sonst Anzeichen gab, dass der 48-Jährige sich in seiner Wohnung aufhalten müsste. Als Polizeibeamte in die Räumlichkeiten eindrangen, fanden sie die Leiche des Mannes vor.

Für die Polizei ist der Tote bereits das 16. Drogenopfer in diesem Jahr in Stuttgart. Im gesamten Jahr 2016 waren 17 Menschen an der Sucht gestorben. Der 48-Jährige gehört zu den älteren Jahrgängen – ältester war ein 57-Jähriger in Heumaden. Bei den jüngsten Drogenopfern handelt es sich um zwei Männer in Möhringen und Feuerbach, die nur 27 Jahre alt wurden.