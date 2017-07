Stuttgart Drei Frauen Opfer von sexuellen Belästigungen

Von ps 10. Juli 2017 - 14:49 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen von sexuellen Belästigungen am Sonntag in Stuttgart. Foto: dpa (Symbolbild)

Drei Frauen sind am Sonntag in Stuttgart sexuell belästigt worden. Zwei Täter konnte die Polizei festnehmen, ein weiterer konnten flüchten.

Wie die Polizei mitteilt, umklammerte ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger gegen 0.35 Uhr in der Stadtbahnlinie U17 an der Haltestelle Killesberg eine 18-Jährige und fasste ihr in den Schritt. Mitarbeiter der SSB hielten den aggressiven 21-Jährigen, der um sich schlug, fest und übergaben ihn der Polizei. Nach der Anzeigenaufnahme setzten ihn die Polizisten wieder auf freien Fuß.

Auf dem Karlsplatz fasste ein 47 Jahre alter Tatverdächtiger gegen 17.40 Uhr einer Besucherin des Fischmarktes in den Schritt und lief grinsend weiter. Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Auch ihn entließen die Polizisten wieder auf die Straße.

Die Polizei sucht Zeugen

An der Lehmgrubenstraße griff ein Unbekannter gegen 23.30 Uhr eine 20-jährige Frau an, hielt sie am Hals fest und berührte sie unsittlich im Intimbereich. Der Täter war laut Aussage des Opfers muskulös und trug ein weißes T-Shirt, eine knielange dunkle Hose sowie Flip-Flops. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0711/89905778 zu melden.