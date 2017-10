VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Vermummte greifen Reisebus mit Freiburg-Anhängern an

Von red 30. Oktober 2017 - 12:12 Uhr

Zu einem Zwischenfall ist es vor dem Spiel des VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag gegen den SC Freiburg gekommen. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Baumann

Rund 150 vermummte mutmaßliche Fans des VfB Stuttgart haben vor der Partie gegen den SC Freiburg einen Reisebus mit Anhängern der Badener auf einem Parkplatz in der Mercedesstraße angegriffen.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Vor dem Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg (3:0) ist es am Sonntagnachmittag in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt zu Attacken auf einen Reisebus mit Anhängern des SC Freiburg gekommen.

Wie die Polizei berichtet, stürmten rund 150 vermummte mutmaßliche Anhänger des VfB Stuttgart den Parkplatz in der Mercedesstraße und griffen den Reisebus an. Mit Fußtritten beschädigten sie die Karosserie des Busses und wollten das Fahrzeug stürmen. Dies wussten die Einsatzkräfte, darunter auch Polizeireiter, allerdings zu verhindern. Vier Randalierer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren wurden daraufhin festgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.