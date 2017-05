Stuttgart-Bad Cannstatt 17-Jährige angefahren – Polizei sucht Zeugen

Von red 23. Mai 2017 - 17:04 Uhr

Wer hatte „Grün“? Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in der Pragstraße in Bad Cannstatt. (Symbolfoto)Foto: AP

Am Dienstagmittag fährt eine Smart-Fahrerin eine 17-Jährige an, die an einer Ampel über die Pragstraße läuft. Die junge Frau wird leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmittag in der Pragstraße in Bad Cannstatt eine 17-jährige Fußgängerin angefahren worden ist.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 12 Uhr eine 22 Jahre alte Smart-Fahrerin auf der linken Fahrbahn der Pragstraße in Richtung Feuerbach unterwegs. Auf Höhe der Wilhelmastraße rannten zwei 17 Jahre alte Mädchen an einer Fußgängerampel über die Straße, um eine heranfahrende Stadtbahn zu erreichen. Der Smart erfasste eines der Mädchen. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Unklar ist nun, wer „Grün“ hatte, weshalb die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/89904000 Zeugen und insbesondere einen neben dem Smart fahrenden Lastwagenfahrer sucht.