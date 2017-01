Stau bei Leonberg Unfälle bremsen Berufsverkehr aus

Von red 18. Januar 2017 - 17:00 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es im Berufsverkehr auf zwei Autobahnen zu Unfällen.Foto: dpa

Am Mittwochmorgen kommt es auf der A8 und A81 bei Leonberg gleich zu mehreren Unfällen. Es entstand jeweils ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Leonberg - Am Mittwochmorgen haben zwei Autounfälle den Verkehr bei Leonberg (Kreis Böblingen) ausgebremst. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg ein Auffahrunfall. Ein 29-Jähriger und eine 61-Jährige, die hintereinander auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München fuhren, mussten wegen eines Staus abbremsen. Ein nachfolgender 48-Jähriger erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf, das durch die Wucht des Aufpralls auf das andere Fahrzeug aufgeschoben wurde.

Das Auto des 48-Jährigen sowie das der Frau waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die linke Spur gesperrt. Es kam zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

A81: Lkw übersehen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf Höhe der Anschlussstelle Leonberg-Ost am Mittwochmorgen. Wie die Polizei berichtet, wollte vermutlich kurz entschlossen eine 27-Jährige, die in Richtung München unterwegs war, die Autobahn verlassen und wechselte nach rechts auf die Abfahrt. Dort übersah sie offenbar einen Lkw.

Obwohl der Lkw-Fahrer versuchte, den Unfall zu verhindern, und bremste, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Zwei Autoinsassen im Alter von 60 und 63 Jahren erlitten Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme war die rechte Spur etwa eine Stunde lang gesperrt. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer.