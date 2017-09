Sindelfingen Hoher Schaden nach Unfall auf Kreuzung

Von red/dja 24. September 2017 - 12:55 Uhr

Eine 19-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag in ihrem Audi in Sindelfingen unterwegs. An der Kreuzung Mahdentalstraße will sie links abbiegen – und missachtet dabei die Vorfahrt eines 29-Jährigen.





Sindelfingen - In der Nacht zu Sonntag ist es in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Unfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 00:20 Uhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Eschenbrünnlestraße aus Richtung Schwertstraße kommend.

An der Kreuzung Mahdentalstraße wollte sie nach links in abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 29-Jährigen, der aus der Neckarstraße kam. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 45.000 Euro.