Schwerverletzter in Stuttgart Sushi-Lieferant bei Unfall schwer verletzt

Von Wolf-Dieter Obst 07. August 2017 - 09:53 Uhr

Pizza oder Sushi frei Haus – in Stuttgart ist das Bestellen per Lieferservice sehr beliebt. Doch nicht immer kommen die Kuriere an.





Stuttgart - Sie nennen sich Lieferhelden, bringen auch abends und nachts Essenbestellungen in Haushalte, die keine Lust auf Küche haben. Ein 31-jähriger Fahrer fällt allerdings vorerst aus. Auch sein Sushi-Menü musste am Sonntagabend ersatzlos gestrichen werden. Am Sonntag um 20.52 Uhr kam es in der Heilbronner Straße in Feuerbach, an der Auffahrtrampe zur Kraftfahrstraße der B 10/27, zu einem folgenschweren Unfall.

Fahrzeuge prallten seitlich zusammen

Wie bei der Polizei zu erfahren war, fuhr der Motorrollerfahrer stadtauswärts Richtung Norden, als er an der Auffahrt der Friedrichswahl plötzlich auf die linke Fahrspur zog. Dabei übersah der Lieferservice-Fahrer allerdings einen neben ihm fahrenden Toyota eines 55-Jährigen. Die Fahrzeuge prallten seitlich zusammen, der Motorrollerfahrer stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Allerdings hätte er mit seinem Kleinkraftrad auf der autobahnähnlichen Kraftfahrstraße gar nichts zu suchen gehabt. Wie es am Unfallort hieß, hatte der Fahrer angeblich auf die B 10 Richtung Schwieberdingen wollen. Allerdings ist auch nicht ausgeschlossen, dass der Fahrer womöglich geradeaus Richtung Zuffenhausen wollte – und zu spät merkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte. Der Firmensitz ist zwei Kilometer vom Unfallort entfernt.