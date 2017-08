Schlossplatz in Stuttgart 23-Jährige sexuell belästigt

Von ps 21. August 2017 - 14:45 Uhr

Zwischen den Begleitern der 23-Jährigen und den unbekannten Männern entstand ein Handgemenge. Foto: dpa (Symbolbild)

Eine 23-Jährige wird in der Unterführung am Schlossplatz von mehreren Männern sexuell belästigt. Polizisten können einen der Tatverdächtigen anschließend vorläufig festnehmen.

Stuttgart - Polizisten haben in den frühen Sonntagmorgenstunden am Schlossplatz in Stuttgart einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor eine 23-Jährige sexuell belästigt haben soll.

Wie die Polizei berichtet, befand sich die 23-Jährige gegen 05.30 Uhr in der Unterführung der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz und wurde dort von mehreren Männern beleidigt und begrapscht. Zwischen den unbekannten Männern sowie den Begleitern der 23-Jährigen kam es anschließend zu einem Handgemenge. Polizisten nahmen den 21-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest, seine Komplizen entkamen.