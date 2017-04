Remseck am Neckar Vier Verletzte nach schwerem Unfall

Von red/dja 07. April 2017 - 17:52 Uhr

Eine 48-Jährige kommt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und gerät in den Gegenverkehr. Dabei stößt sie mit dem Skoda einer 44-Jährigen zusammen.





Neckarrems - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der L 1140 bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war die 48-jährige Fahrerin eines Hyundai gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße von Neckarrems kommend in Richtung Schwaikheim unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet sie auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit dem entgegenkommenden Skoda einer 44-jährigen Frau zusammen. Durch den Aufprall landete der Hyundai im Straßengraben.

Die 48-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Remseck, die mit 26 Einsatzkräften am Unfallort war, befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des Skoda sowie ihre beiden Mitfahrer – darunter ein Kleinkind – wurden in Krankenhäuser gebracht. Ob sie schwer verletzt wurden, ist nicht bekannt. Die Landesstraße war in beide Fahrtrichtungen gesperrt.