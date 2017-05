Region Stuttgart Maskierte Männer bedrohen S-Bahn-Fahrer

Von red/dja 08. Mai 2017 - 13:37 Uhr

Mehrere maskierte Männer haben einen S-Bahn-Führer bedroht (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 31-jähriger S-Bahn-Fahrer fährt am Sonntagmorgen mit seiner Bahn in Gärtringen ein. Mehrere Personen versuchen die Bahn am Abfahren zu hindern.

Gärtringen - Am Sonntagmorgen ist ein S-Bahn-Fahrer von mehreren maskierten Personen massiv bedrängt, eingeschüchtert und beleidigt worden.

Wie die Bundespolizei mitteilt, fuhr der 31- jährige S-Bahn-Fahrer aus Herrenberg kommend, um 5.55 Uhr in Gärtringen (Kreis Böblingen) ein. Durch eine Person wurde zunächst die Türe blockiert, um weiteren Personen, die noch in der Unterführung des Bahnhofs waren, den Zustieg zu ermöglichen. Diese Personen hielten sich anschließend im Türeinstiegsbereich auf.

Der S-Bahn-Fahrer musste daraufhin seinen Führerstand verlasssen, da ein zentrales Schließen der Türen nicht mehr möglich war. Er forderte die Gruppe auf den Türeinstieg freizumachen. Der Aufforderung kam die Gruppe allerdings nicht nach. Es kam zu einem Wortgefecht, in das sich immer mehr Leute einmischten.

Eine Person versuchte das Fenster herunterzudrücken

Hierbei sollen sich nach jetzigem Kenntnisstand auch mehrere Personen vermummt haben. Zwei davon bedrängten und beleidigten ihn derart, dass er sich in seinen Führerstand zurückzog und diesen von innen verschloss. Eine Person versuchte noch das Fenster herunterzudrücken, was jedoch misslang.

Dem S-Bahn-Fahrer gelang es schließlich, die S- Bahn abzufertigen und mit Verspätung loszufahren. Im Stuttgarter Hauptbahnhof musste er dann abgelöst werden. Das Bundespolizeirevier Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711- 87035-0 entgegen.