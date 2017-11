Raubüberfall in Stuttgart Dem Tankstellenräuber verrutscht die Maske

Von Wolf-Dieter Obst 22. November 2017 - 17:21 Uhr

Der Tankstellenräuber von Möhringen – wer erkennt ihn wieder? Foto: Polizei Stuttgart

Wieder einmal hat ein Räuber eine Tankstelle überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Allerdings machte er vor laufender Kamera einen Fehler.

Stuttgart - Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Aral-Tankstelle in Möhringen am Dienstagabend hofft die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Der Maskierte hatte in der Vaihinger Straße einen 26-jährigen Tankwart mit einem Messer bedroht und mehrere Hundert Euro erbeutet. Ein scheinbar erfolgreicher Coup – jedoch für den Täter mit einem kleinen Schönheitsfehler: Dem Mann ist die Maske verrutscht.

Vielleicht sorgt die Videoüberwachung in der Tankstelle dafür, dass der Räuber recht rasch identifiziert wird. Der Gesuchte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, dürfte 1,70 Meter groß sein, hat eine schlanke Statur. Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und hatte einen dunklen Schal über das Gesicht gezogen. Allerdings wurde damit das Antlitz nicht zuverlässig verhüllt.

Hinweise auf den Räuber nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 entgegen.