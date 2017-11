Stuttgart-Möhringen Maskierter überfällt Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Von red 21. November 2017 - 21:35 Uhr

Die Polizei in Stuttgart setzte bei der Fahndung Foto: dpa

Ein Maskierter betritt am Dienstagabend eine Tankstelle in Stuttgart-Möhringen, bedroht den Angestellten mit einem Messer und erbeutet mehrere Hundert Euro – die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Möhringen - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend eine Tankstelle in der Vaihinger Straße in Stuttgart-Möhringen überfallen und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet.

Wie die Polizei meldet, betrat der Maskierte gegen 19.30 Uhr die Tankstelle und bedrohte den 26 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer, während er Bargeld forderte. Nachdem er mehrere Hundert Euro aus der Kasse entnommen hatte, flüchtete der Täter. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Unbekannten, jedoch ohne Erfolg.

Der Gesuchte soll 30 bis 40 Jahre alt sein, zirka 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und hatte einen dunklen Schal über das Gesicht gezogen.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 um Zeugenhinweise.