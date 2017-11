Passant in Stuttgart-Mitte ausgeraubt Zwei Täter festgenommen, einer ist flüchtig

Von red 15. November 2017 - 16:38 Uhr

Am Dienstagabend gab es einen Überfall in der Lazarettstraße. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Ein 24-Jähriger wird in der Stuttgarter Stadtmitte niedergeschlagen und ausgeraubt. Zwei Täter werden von der Polizei festgenommen – ein weiterer Verdächtiger ist noch flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Die Polizei hat am Dienstagabend eine 29 Jahre alte Frau und einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, denen vorgeworfen wird, zusammen mit einem weiteren bislang unbekannten Komplizen, einen 24 Jahre alten Passanten in der Lazarettstraße in Stuttgart-Mitte niedergeschlagen und ausgeraubt zu haben.

Mehr zum Thema

Laut Polizei war der 24-Jährige gegen 22 Uhr in der Lazarettstraße unterwegs, als die drei Täter ihn ansprachen, Geld forderten und nachdem er die Forderung abgelehnt hatte, zu Boden schlugen. Nachdem die Täter einen geringen Bargeldbetrag erbeutet hatten, flüchteten sie.

Zwei Verdächtige festgenommen

Polizisten nahmen die 29-Jährige und ihren 40 Jahre alten Komplizen kurz darauf am Leonhardsplatz fest. Der dritte Täter konnte noch nicht verhaftet werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0711 8990 5778 zu melden.