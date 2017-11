Netzreaktionen zum „Tatort“ „Wozu ist die Eilmeldung gut?“

Von len 06. November 2017 - 14:54 Uhr

Wieder einmal sorgte der „Tatort“ für Kritik im Netz. Der Grund war dieses Mal aber nicht der Tatort an sich. (Symbolbild) Foto: dpa

Immer wieder sorgt der „Tatort“ im Ersten für Kritik in den sozialen Netzwerken – so auch am Sonntag. Die Schuld lag dieses Mal aber nicht allein bei den Kommissaren oder der Handlung an sich.

Stuttgart - Häufig sind es die Tatort-Kommissare, die im Netz kritisiert werden, oft sorgt die Handlung selbst für Ärger bei den Nutzern. Auch am Sonntag ließen die „Tatort“-Zuschauer ihrem Unmut via Twitter freien Lauf. Schuld war dieses Mal aber nicht nur der „Tatort“ , sondern die Eilmeldung zur Schießerei in Texas, die während des TV-Krimis eingeblendet wurde.

Eine Frau wird entführt. Ihr Mann, Leiter der örtlichen Bank, zahlt das Lösegeld, doch seine Frau taucht nicht auf. Der Vater der Vermissten schaltet die Polizei ein. Kommissarin Charlotte Lindholm ist nach einer Parkplatz-Schlägerei durch den Wind und macht bei den Ermittlungen viele Fehler. Am Ende bleibt der Fall ungelöst.

Das offene Ende sorgt im Netz für Kritik:

Ich habe diesen scheiß Krimi nur durchgehalten, um die Auflösung zu sehen. Jetzt hasse ich die Furtwängler noch mehr. #Tatort— Schisslaweng (@Schisslaweng) 5. November 2017

Echt jetzt? Gibt nicht mal mehr einen Täter im #Tatort ? Früher war das mal Krimi, jetzt nur noch experimentalfilmerische Pseudokunst.— Marcus Bohn (@MarcusBohn) 5. November 2017

da freut man sich einmal über einen klassischen #tatort - und prompt wird der Täter vorenthalten. Betrug.— Lisa (@galantgeloest) 5. November 2017

Für Ärger sorgt vor allem die Eilmeldung zur Schießerei in Texas, die während des „Tatorts“ eingeblendet wurde. Einige Nutzer verstehen nicht, warum dieser Vorfall als Eilmeldung deklariert wird. Jeden Tag würde es derartige Ereignisse geben:

Mit Verlaub, aber eine Schießerei in den USA als Eilmeldung im #Tatort ? Bei den Krisenherden d. Welt können wir das Band unten dauerblenden— thore (@justthore) 5. November 2017

Warum muss im #tatort eine Eilmeldung über einen Anschlag in e Kleinstadt der USA eingeblendet werden, was soll man denn jetzt eilig machen.— Otto Garling (@otto_garling) 5. November 2017

muss ich jetzt in den Bunker? Meine Jodtabletten nehmen? Hysterisch werden? Wozu ist die #Eilmeldung gut? #tatort— DR. Pinguin (HD) (@mnostG) 5. November 2017

schießerei 6800 km von D entfernt:Eilmeldung im #ard während des #tatort schießerei in #bremen am vormittag bei REWE:nur lokale relevanz— Adolf Gandhi (@Strichninchen) 6. November 2017

Die Leute regen sich jetzt bitte nicht über die Eilmeldung im Tatort auf oder? #tatort #SutherlandSprings— Roman Pilgrim (@romanpilgrim) 6. November 2017

#Tatort Eilmeldung: der Deutsche fühlt sich offenbar in seiner Friede-Freude-Eierkuchen-Blase gestört.— Max headroom (@M4x_headroom) 6. November 2017

Erst regen sich die Leute auf das ARD nichts macht wenn was passiert... und jetzt regen die Leute sich auf wenn sie was machen ?? #Tatort— Forza FCH (@hro_acab) 6. November 2017

Wenn euch Eilmeldungen stören dann schaut doch privat fernsehen. Die #ard hat einen Bildungsauftrag keinen Unterhaltungsauftrag. #tatort— David Krämer (@KraemerPrivat) 6. November 2017