Blutbad in Texas Schießerei in Kirche fordert mehr als 20 Tote

Noch ist die Lage unübersichtlich, doch scheint eine Kirche in Texas zum Ziel einer Bluttat geworden zu sein. Die Rede ist von vielen Toten und Verletzten.

Sutherland Springs - Bei einem Angriff in einer Kirche in Texas sollen am Sonntag mehr als 20 Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden sein. Dies berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf einen Behördenvertreter des Bezirks Wilson County, der angab, dass ihm diese Zahlen genannt worden seien. Von offizieller Seite lag dazu zunächst keine Bestätigung vor.

Die Zeitung „The Wilson County News“ hatte zuvor unter Berufung auf einen Sheriff geschrieben, ein Mann habe in der Kirche in dem kleinen Ort Sutherland Springs das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet und verletzt. Der Schütze sei laut Sheriff Joe Tackitt ausgeschaltet worden und nun tot. Über den Täter war zunächst nichts bekannt. Auch ob zum Zeitpunkt der Schüsse ein Gottesdienst abgehalten wurde, war unklar.

Rettungskräfte waren an der Baptistenkirche in Sutherland Springs im Einsatz. Der Ort mit rund 400 Einwohnern liegt knapp 50 Kilometer südöstlich von San Antonio. Rettungshubschrauber flogen Opfer in Krankenhäuser.

Mehrere Menschen mit Schusswunden behandelt

Die Sprecherin eines etwa 15 Kilometer entfernt in Floresville gelegenen Krankenhauses sagte, es würden mehrere Menschen mit Schusswunden behandelt. Eine genaue Zahl wollte sie nicht nennen, sagte aber, es handele sich um weniger als ein Dutzend.

Ein Polizeisprecher sagte, alle Beamten seien vor Ort im Einsatz und könnten deshalb nichts zur Lage sagen. Der Fernsehsender KSAT zeigte ein Video von Polizei- und Feuerwehrwagen an der Kirche und das Foto eines Rettungshubschraubers.

Eine Sprecherin des Bundesamts für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (ATF) sagte, Spezialermittler aus Houston und San Antonio würden an den Tatort entsandt.