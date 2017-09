Nahe der B27 Polizei jagt Strauß in Stuttgart

Von red 21. September 2017 - 14:15 Uhr

Ein Vogelstrauß sorgt für Aufregung in Stuttgart (Symbolbild). Foto: AP

Autofahrer aufgepasst: Im Stuttgarter Stadtteil Degerloch läuft derzeit ein Vogelstrauß frei herum. Die Polizei versucht das Tier einzufangen – doch die Jagd gestaltet sich sehr schwierig.

Stuttgart - Ein freilaufender Vogelstrauß hält derzeit die Stuttgarter Polizei in Atem. Der Laufvogel sei am Donnerstagnachmittag zuletzt in der Tränkestraße im Stadtteil Degerloch gesichtet worden. „Im Moment wissen wir aber nicht, wo sich das Tier genau aufhält“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Mehr zum Thema

Die Beamten hatten zunächst keinerlei Kenntnis, wo das Tier entlaufen war. Der schnelle Vogel könne eine Gefahr für den Verkehr darstellen. Doch die Suche gestaltet sich alles andere als leicht: „So einen Vogelstrauß zu fangen ist richtig schwierig, weil diese Tiere sehr schnell sind“, sagte der Polizeisprecher.

Auch in Notzingen im Kreis Esslingen war am Donnerstagmorgen ein Vogel aus seinem Gehege ausgebüxt und hat für Aufregung gesorgt (wir berichteten). Die Beamten konnten den Nandu mittlerweile einfangen.