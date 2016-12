Markgröningen 21-Jähriger bei Crash eingeklemmt

Von red/brb 28. Dezember 2016 - 11:04 Uhr

Ein junger Autofahrer gerät mit seinem Wagen in Markgröningen in den Gegenverkehr und stößt dort mit einem Linienbus zusammen. Er wird in seinem Auto eingeklemmt.





Markgröningen - Ein schwererer Unfall in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) hat am Mittwochmorgen nach ersten Erkenntnissen mehrere Verletzte gefordert.

Wie die Polizei mitteilt, war der 21-jährige Fahrer eines Fiat gegen 7.30 Uhr auf der Asperger Straße in Richtung Markgröningen unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenspur geriet – vermutlich aus Unachtsamkeit. Dort kam ihm ein Linienbus entgegen.

Der Fahrer des Busses versuchte noch vergeblich, einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste von alarmierten Einsatzkräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden auch der Busfahrer und ein Fahrgast im Bus verletzt. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei nichts sagen.