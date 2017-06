Leinfelden-Echterdingen Auto kollidiert mit Stadtbahn

Von red/dja 07. Juni 2017 - 15:16 Uhr

Die Stadtbahn erwischte den VW am Heck (Symbolbild).Foto: dpa

Am Mittwochmorgen ist ein 59-Jähriger in seinem Auto unterwegs. Er übersieht eine rote Ampel und fährt über einen unbeschrankten Bahnübergang.

Leinfelden-Echterdingen - Ein Leichtverletzter und ein Schaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 8.30 Uhr, am Bahnübergang Maisenweg, Max-Lang-Straße und Elsterweg in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Ein 59-Jähriger war laut Polizei mit seinem VW Caddy auf der Max-Lang-Straße unterwegs. An der Kreuzung Meisenweg/Elsterweg wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er, dass die Ampel rot zeigte und fuhr weiter über den unbeschrankten Bahnübergang. Der Fahrer der Stadtbahn, die Richtung Filderstadt fuhr, leitete sofort eine Notbremsung ein. Trotzdem erfasste die Bahn den VW am Heck.

VW knallte gegen Taxi

Der Caddy wurde durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht und gegen ein Mercedes-Taxi geschleudert, das an der Haltelinie wartete. Der Unfallverursacher musste mit leichten Verletzungen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Stadtbahn blieb offenbar unbeschädigt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.