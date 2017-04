Kreis Esslingen Motorradfahrer stirbt, Autofahrer schwer verletzt

Von red 30. April 2017 - 18:46 Uhr

Ein sonniger Tag in Baden-Württemberg. Leider auch mit schlimmen Folgen. Im Kreis Esslingen ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.





Hochdorf - In Hochdorf im Kreis Esslingen ist es am Sonntag bereits zum dritten tödlichen Motorradunfall in Baden-Württemberg an diesem sonnigen Tag gekommen. Zuvor war bereits ein Zweiradfahrer im Kreis Konstanz (alles dazu hier) und im Kreis Böblingen (den Bericht dazu lesen Sie hier) tödlich verunglückt.

Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Verkehrsunfall bei Hochdorf am Sonntag kurz vor 16 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge, fuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes Typ 124 in einer langgezogenen Rechtskurve von Notzingen in Richtung Hochdorf und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Er prallte gegen ein entgegenkommendes Krad der Marke Yamaha, dessen 26-jähriger Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag.

Der schwerverletzte Lenker des Mercedes musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die L 1201 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Ermittlungen zum Unfallhergang, zu dem ein Gutachter eingeschaltet wurde, dauern an.