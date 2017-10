Kirchheim unter Teck Schwerer Unfall fordert acht Verletzte

Von red/dpa 16. Oktober 2017 - 06:58 Uhr

Bei einem schweren Unfall in Kirchheim unter Teck sind acht Menschen verletzt worden. Ein 38-Jähriger war in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem anderen Auto kollidiert.





Kirchheim unter Teck - Bei einem Frontalzusammenstoß im Kreis Esslingen sind acht Menschen verletzt worden. Alle acht wurden nach dem Unfall in der „Neue Straße“ in Kirchheim unter Teck zunächst in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte.

Ein 38-jähriger Fahrer war gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Golf in die Gegenfahrbahn gekommen und dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidiert. Ein Mazda-Fahrer fuhr direkt im Anschluss auf den Golf auf.

Bei dem Unfall wurden der Golf-Fahrer, drei Mitfahrer im Golf, worunter sich zwei achtjährige Kinder befanden, sowie der Mercedes-Fahrer und zwei Mitfahrerinnen verletzt. Auch eine Beifahrerin im Mazda erlitt leichte Verletzungen.

Sechs der acht Verletzten konnten das Krankenhaus nach Untersuchungen am Abend wieder verlassen.

Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Neue Straße bis 19.48 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam dabei zu keinen nennenswerten Behinderungen. Die Feuerwehr Kirchheim war mit sechs Fahrzeugen und 22 Mann vor Ort.