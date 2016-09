Kirchheim unter Teck Dachstuhl steht in Flammen

Von Benjamin Bauer 12. September 2016 - 16:22 Uhr

Nach einem Feuer in einem Dachstuhl in Kirchheim unter Teck kommen die Bewohner bei Verwandten unter. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.





Kirchheim unter Teck - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag in einem Haus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Rund 20 Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Passaten gegen 11.30 Uhr, dass es aus der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Jesinger Straße rauchte. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des älteren Hauses. Die Bewohner hatten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst in Sicherheit gebracht. Die Polizei sperrte die Jesinger Straße und leitete den Verkehr örtlich um. Gegen 14 Uhr war das Feuer größtenteils abgelöscht. Das Gebäude ist aber vorerst unbewohnbar und zum Teil einsturzgefährdet.

Die betroffenen Bewohner konnten bei Freunden und Verwandten unterkommen. Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis in den Abend an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen. Am Dienstag untersuchen Kriminaltechniker den Brandort. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

