Waiblingen Grillkohle löst Hausbrand aus

Von red/dpa 12. September 2016 - 07:08 Uhr

Die Flammen schlugen hoch in den Nachthimmel: Reste glühender Grillkohle sind vermutlich für einen Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus in Waiblingen verantwortlich. Verletzt wurde niemand.





Waiblingen - Reste glühender Grillkohle sind vermutlich für einen Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus im Rems-Murr-Kreis verantwortlich. Das Haus war in der Nacht zum Montag in Waiblingen in Flammen geraten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Feuerwehrleute retteten einen 38 Jahre alten Mann aus dem Haus, verletzt wurde niemand. Die Grillkohle habe wohl auf dem Balkon ein Feuer ausgelöst, das auf den Dachstuhl übergriff, sagte der Sprecher. Die genauen Umstände werden jedoch noch ermittelt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100 000 Euro.