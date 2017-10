Karambolage in Stuttgart Sechs Schwerverletzte beim Linksabbiegen

Von Wolf-Dieter Obst 08. Oktober 2017 - 14:47 Uhr

Eine Smart-Fahrerin will nach links abbiegen – doch warum sie dabei ein entgegenkommendes Auto nicht erkennt, ist unklar. Bei dem Unfall verletzen sich sechs Menschen zum Teil schwer, darunter auch ein dreijähriges Kind.





Stuttgart - Weil eine Smart-Fahrerin offenbar unaufmerksam nach links abbog, ist es am Sonntag gegen 11.40 Uhr in Hofen zu einem schweren Unfall gekommen: Fünf Schwer- und eine Leichtverletzte, außerdem mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz einer Karambolage auf einer Kreuzung zwischen Hofen und Neugereut. Zwei Notärzte waren im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 51-jährige Smartfahrerin auf der Benzenäckerstraße in der Grenze von Hofen und Neugereut Richtung Nordosten unterwegs. Dann wollte sie nach links in die Königsseestraße in Hofen abbiegen – und übersah dabei eine 28-jährige Autofahrerin, die ihr mit ihrem Opel Corsa in Gegenrichtung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Smart der Verursacherin um und blieb auf die Fahrerseite liegen. In die Kollision wurde noch ein 52-jähriger Fahrer eines Ford Ka verwickelt, der von der Königsseestraße in die Benzenäckerstraße abbiegen wollte.

Die Smart-Fahrerin und ihre 14 und 50 Jahre alten Mitfahrer erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen. Auch die 28-jährige Opel-Fahrerin und ihr dreijähriges Kind wurden schwer verletzt. Der 52-jährige Fahrer des Ford-Kleinwagens kam mit leichten Blessuren davon.