Stuttgart-Hofen Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall im Berufsverkehr

Von red/dja 14. Februar 2017 - 13:50 Uhr

In den frühen Morgenstunden ist es am Dienstag zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Dabei sind fünf Personen leicht verletzt worden.





Stuttgart - Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos sind fünf Menschen am Dienstagmorgen in der Mühlhäuser Straße (Stuttgart-Hofen) leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 35-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 7.15 Uhr in der Mühlhäuser Straße, von Hofen kommend, in Richtung Münster. Etwa auf Höhe des Max-Eyth-Sees musste sie verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr hielten ein 53-jähriger Renault-Fahrer und ein 53-jähriger Smart-Fahrer. Ein 72-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät, fuhr auf den Smart auf und schob die vor ihm stehenden Autos aufeinander. Die Fahrer des Suzuki, des Renault, des Smart sowie ein 42-jähriger Beifahrer, der sich im Suzuki befand, erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.