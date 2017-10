Herrenberg im Kreis Böblingen Frau wird von Lkw erfasst

Von red 25. Oktober 2017 - 12:46 Uhr

Die Frau wurde unter dem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt. Foto: SDMG

Beim Überqueren der Horber Straße am Reinhold-Schick-Platz in Herrenberg ist eine Frau, die ihr Fahrrad über die Straße schob, von einem Lkw überfahren worden.

Böblingen - Bei einem schweren Unfall ist am Mittwochmorgen eine 78-jährige Frau in Herrenberg (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

Um 9.20 Uhr hatte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer von der Horber Straße kommend am Reinhold-Schick-Platz nach rechts abbiegen wollen. Gleichzeitig überquerte die Frau an der Kreuzung von rechts nach links die Horber Straße. Dabei wurde sie wohl von dem Lkw-Fahrer übersehen und von seinem Laster erfasst. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Kreuzung am Reinhold-Schick-Platz weiträumig abgesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Seit 11.30 Uhr ist die Kreuzung wieder freigegeben.