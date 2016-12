Geschwindigkeitskontrollen auf der A81 Polizei blitzt 2096 Mal in zehn Stunden

Von red 06. Dezember 2016 - 17:02 Uhr

Die Polizei hatte viel zu tun: Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen auf der A81 blitzten sie insgesamt 2096 Fahrer.Foto: dpa (Symbolbild)

2096 geblitzte Fahrer, 650 Fahrverbote und ein Spitzenwert in punkto Geschwindigkeitsübergrenzung von 86 Stundenkilometer: Das ist die Bilanz der Polizeikontrolle auf der A81 bei Ditzingen.

Ditzingen - Über 650 Fahrverbote zwischen einem und drei Monaten ist die negative Bilanz zweier Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei Ludwigsburg. Die Kontrollen sind am Freitag- und Montagnachmittag auf der A81 zwischen dem Autobahnkreuz Leonberg und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach durchführt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz Leonberg (Kreis Böblingen) und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach überwacht. An dieser Stelle wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer beschränkt. Die Kontrollen fanden jeweils zwischen 15 und 20 Uhr statt. Insgesamt wurden 2096 Fahrer geblitzt, die bis zu 40 Stundenkilometer zu schnell unterwegs waren und jetzt mit einer Geldstrafe zwischen zehn und 120 Euro rechnen müssen. Ab einer Überschreitung von über 20 Kilometer pro Stunde kommt auch noch ein Punkt in Flensburg hinzu.

Spitzenreiter war 86 km/h zu schnell

657 Fahrer überschritten die erlaubten 60 km/h um mehr als 40 Stundenkilometer. Der Spitzenreiter der Kontrollen erreichte am Freitag eine Geschwindigkeit von 146 km/h – mehr als das doppelte des erlaubten Tempos. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro, außerdem mit drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten rechnen.