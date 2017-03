Finale beim RTL-“Bachelor“ Die letzte Rose geht an Clea-Lacy

Von den/ala 22. März 2017 - 21:06 Uhr

Der „Bachelor“ verteilt im emotionalen Finale seine letzte Rose an Clea-Lacy in der RTL-Kuppelshow.





Stuttgart - Acht Wochen lang kämpften 22 Singlefrauen in der RTL-Kuppelshow um das Herz des 30-jährigen „Bachelors“ Sebastian Pannek. Clea-Lacy und Erika schafften es bis ins große Finale, doch am Ende konnte die Badenerin Clea-Lacy den „Bachelor“ von sich überzeugen und die letzte Rose erobern.

Wie schon in den vergangenen Staffeln lernten die beiden Finalistinnen Clea-Lacy und Erika die Eltern ihres Rosenkavaliers kennen. Für Erika ging es mit Sebastian und seinen Eltern Renate und Norbert in einem Wasserflugzeug über Miami hoch hinaus. Clea-Lacy durfte in den Everglades mit dem Pannek-Clan Alligatoren füttern. Statt romantischer Zweisamkeit bedeuteten die Dates zunächst, sich den kritischen Fragen der Eltern zu stellen, und das ein oder andere Geheimnis ihres „Bachelors“ zu erfahren.

Doch nicht nur bei den Dates ging es heiß her, auch im RTL-Studio. Dort trafen sich zum ersten Mal in der „Bachelor“-Historie die ausgeschiedenen Kandidatinnen mit Moderatorin Frauke Ludowig, um gemeinsam das Finale zu verfolgen.

Das „Bachelor“-Traumpaar schmiedet Zukunftspläne

Für Sebastian stand die wohl schwerste Entscheidung der Sendung an: Er musste sich in der letzten Nacht der Rosen endgültig entscheiden. Trotz der schönen und intensiven Zeit mit Erika entscheidet er sich für die Badenerin Clea-Lacy.

Im Anschluss an die Entscheidung gibt es das große Wiedersehen. Zu den ausgeschiedenen Ladies gesellte sich nun auch das neue Traumpaar Sebastian und Clea-Lacy sowie die Zweitplatzierte Erika.

Auch nach den Dreharbeiten hat das junge Glück weiter Bestand und die Verliebten schmieden gemeinsame Zukunftspläne. Clea-Lacy ist bereits zu Sebastian nach Köln gezogen.