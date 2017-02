„Der Bachelor“ bei RTL Welche Single-Frau bekommt eine Rose?

Von red 01. Februar 2017 - 18:17 Uhr

Ab Mittwoch verteilt Bachelor Sebastian wieder Rosen an 22 liebeshungrige Single-Frauen. In der RTL-Kuppelshow wird sich zeigen, wer am Ende die letzte Rose und sein Herz gewinnt. Wir stellen die Kandidatinnen vor.





Köln - Ab Mittwoch kämpfen wieder 22 Single-Frauen in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ um die begehrten Rosen des diesjährigen Junggesellen Sebastian Pannek.

Wohl ein Traum für jeden Mann: Der 30-jährige Kölner darf sich in einer Villa in Miami aus 22 jungen Single-Frauen seine Herzensdame aussuchen. In einer traumhaften Kulisse versuchen die Kandidatinnen, den 30-Jährigen von sich zu überzeugen. In der Nacht der Rosen entscheidet Sebastian Pannek dann, welche der Frauen in die nächste Runde und seinem Herz damit ein Stück näher kommen.

Sebastian Pannek ist bereits der siebte Bachelor-Kandidat der RTL-Show. Er ist nicht nur ein gefragtes Männermodel, sondern hat auch seine eigene Werbeagentur.

Der Bachelor hat Verbindungen nach Stuttgart

Verbindungen nach Stuttgart hat Pannek übrigens auch: Die Rhythmische Sportgymnastin Magdalena Brzeska, die bis 2009 in Stuttgart lebte, war mit Ex-Fußballer Peter Peschel zusammen. Peschel ist Sebastian Panneks Onkel und Brzeska kennt den Bachelor schon seit dessen Grundschulzeit.