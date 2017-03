Finale beim RTL-„Bachelor“ Ladys aus dem Ländle im Liebes-Derby

Von Jonas Schöll 16. März 2017 - 11:40 Uhr

Fast alle Rosen sind verteilt: RTL-„Bachelor“ Sebastian hat mit Erika und Clea-Lacy nun zwei Frauen aus Baden Württemberg ins Finale gewählt. Wer macht das Rennen: Baden oder Schwaben?





Stuttgart - Sie haben wochenlang heftig geflirtet, gekuschelt und geknutscht – jetzt steht das Finale der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ fest. Die RTL-Ultras erwartet im Liebesendspiel um Sebastian Panneks Herz ein Baden-Württemberg-Derby! Im vorletzten Liebesshowdown am Mittwoch entschied sich der Quoten-Junggeselle für die Kandidatinnen Erika und Clea-Lacy aus dem Ländle. Sie setzten sich damit gegen 22 liebenshungrige Frauen durch, die alle das Herz des RTL-„Bachelors“ erobern wollten.

Wer wird die Herzensdame?

Im großen Finale bei „Der Bachelor“ 2017 (Mittwoch, den 22. März um 20.15 Uhr bei RTL) muss sich Sebastian nun entscheiden, mit wem er seine Liebeszukunft - also die nächsten drei, vier Wochen - verbringen will. Nach drei romantischen „Dreamdates“ hatte sich der Bachelor für die zwei Single-Damen aus dem Ländle entschieden. Favoritin Viola aus München flog überraschend raus.

Das Duell Erika gegen Clea-Lacy – oder Schwaben versus Baden – dürfte die Fans der RTL-Kuppelshow polarisieren. Erika Dorodnova aus Geislingen (Göppingen) ist 25 Jahre alt und gelernte Industriekauffrau. Die Blondine mit russischen Wurzeln studiert aktuell im fünften Semester Betriebswirtschaft. Sie arbeitete als Marketing Assistant für eine Kosmetikmarke.

Die ebenfalls 25-jährige Clea-Lacy J. aus Rastatt (Karlsruhe) ist gelernte Bürokauffrau und seit eineinhalb Jahren single. Die Halbbrasilianerin ist sehr unternehmungslustig, kinderlieb und weltoffen.

Dates bei traumhafter Kulisse

In der Folge am Mittwoch hatten die drei verbliebenen Kandidatinnen Viola, Erika und Clea-Lacy zunächst die Chance, Sebastian mit einem Date ihrer Wahl zu überraschen. Erika lud ihn ein, gemeinsam mit ihr, Sushi zuzubereiten. Beim anschließenden Dinner hatten beide die Möglichkeit, über ihre Gefühle zu sprechen.

Clea-Lacy überraschte den Bachelor hingegen mit einer gemeinsamen Shoppingtour. Und mit Viola – der eigentlichen Favoritin aus München – wurde es sportlich. Sie hat sich für ihr Date mit Sebastian einen Abend an der Bowlingbahn ausgesucht.

Bei den „Dreamdates“ hatten die Ladys dann schließlich noch einmal die Möglichkeit, in traumhafter Kulisse alleine Zeit mit ihrem TV-Traumprinzen zu verbringen. Für das erste Dreamdate hatte der Bachelor Viola auf die Karibikinsel St. Lucia eingeladen, bevor sich Sebastian beim zweiten Dreamdate mit Erika in Colorado am Fuße der Rocky Mountains traf. Das dritte Date verbrachten Sebastian und Clea-Lacy auf Jamaica.

In der letzten Nacht der Rosen in der kommenden Woche steht für den Bachelor die schwerste Entscheidung an: Er muss sich für seine Herzensdame aus Baden oder Schwaben entscheiden. Beide Frauen wären wahnsinnig enttäuscht, wenn sie ohne Rose nach Hause gehen würden.