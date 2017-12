Fellbach Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall

Von red 05. Dezember 2017 - 09:47 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Fellbach am Montagabend (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 81-jähriger Mann ist am Montagabend auf einem Feldweg unterwegs. Eine Autofahrerin übersieht den Mann in der Dunkelheit und stößt mit ihm zusammen.

Fellbach - Am Montagabend hat sich in der Tournonstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Ein 81-jähriger Fußgänger lief laut Polizeibericht gegen 17.15 Uhr auf einem Feldweg und wollte die Tournonstraße in Richtung der Sportplätze queren. Eine 55-jährige Autofahrerin erkannte bei Dunkelheit den Fußgänger zu spät und stieß mit dem Mann zusammen. Sie war von Neugereut gekommen und in Richtung Schmiden unterwegs.

Polizei sucht Unfallzeugen

Der schwerstverletzte Fußgänger wurde in eine Stuttgarter Klinik gebracht. Der Mann erlag trotz der medinzinischen Behandlung in der Nacht zum Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Backnang hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.

Zur Klärung der näheren Umstände sollten sich nun mögliche Unfallzeugen unter der Telefonnummer 07191/892990 bei der Polizei melden.