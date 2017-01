Feinstaub in Stuttgart Der Alarm endet am Dienstag

Von red 09. Januar 2017 - 13:29 Uhr

Der erste Feinstaubalarm dieses Jahres ist am Dienstag um 24 Uhr wieder vorbei.Foto: dpa

Die Stadt Stuttgart hat kurz nach dem Start des Feinstaubalarms schon wieder das Ende verkündet. Der erste Feinstaubalarm dieses Jahres ist 48 Stunden später wieder vorbei.

Stuttgart - Kaum begonnen, da steht schon wieder das Ende fest. Der Feinstaubalarm, der am Montag in Stuttgart begonnen hat, endet bereites am Dienstag um 24 Uhr wieder. Das hat die Stadt Stuttgart über den Kurznachrichtendienst Twitter verkündet.

Ausgelöst wird der Alarm zwischen dem 15. Oktober 2016 und 15. April 2017, sobald der Deutsche Wetterdienst (DWD) an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre prognostiziert. Das heißt, wenn weder starker Wind für Austausch sorgt, noch Regen die Luft im Talkessel vom Feinstaub reinigt.

Der erste Alarm dieses Jahres trat in der Nacht zum Montag von Mitternacht an in Kraft. 48 Stunden später ist er wieder vorbei.

Der #Feinstaubalarm endet am Di., 10. Jan., 24 Uhr. Bitte bis dahin Autos und Komfort-Kamine nicht nutzen. Infos auf https://t.co/joLQ1lBhcz — Stadt Stuttgart (@stuttgart_stadt) 9. Januar 2017

Durch die Kälte kam der Niederschlag in den vergangenen Tagen als Schnee herunter, der jedoch nicht viel gegen Feinstaub ausrichten kann. Laut DWD beginnt diese Woche zwar niederschlagsfrei, am Dienstag sollen die Temperaturen aber steigen und Schneefall in Regen übergehen.