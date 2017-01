Wetter in Stuttgart und Region War’s das mit dem Schnee?

Von red 09. Januar 2017 - 12:15 Uhr

Aus dem Schnee der letzten Tage in Stuttgart wird in dieser Woche Regen.Foto: dpa

Nach den eiskalten Tagen mit viel Schnee erreicht Stuttgart und die Region in dieser Woche milde Atlantik-Luft, die vor allem wechselhaftes Wetter mitbringt.

Stuttgart - Schnee, Kälte und Glatteis haben in den letzten Tagen das Wetter in Stuttgart und der Region bestimmt. Doch das winterliche Wetter macht jetzt erst einmal eine kleine Pause.

Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet die Woche niederschlagsfrei. Ab Dienstag erreicht Stuttgart und die Region eine Atlantik-Front, die am Vormittag noch etwas Schnee bringt. Im Stuttgarter Kessel erreichen die Temperaturen tagsüber Werte über null Grad, daher geht der Schnee in Schneeregen oder sogar Regen über. Mit Glätte muss kaum gerechnet werden. Winterliche Verhältnisse gibt es dann nur noch in den höheren Lagen um 500 Meter. Die Niederschläge ziehen in der Nacht zum Mittwoch ab.

Nass-kalte Luft am Wochenende bringt Schnee

Ab Mittwochnachmittag erreicht Stuttgart eine neue Niederschlags-Front mit milder Atlantikluft, die vor allem viel Regen und nur im Bergland Schnee bringt. Die Schneefallgrenze steigt auf über 600 Meter und die Temperaturen steigen auf bis zu fünf Grad an. Erst am Freitag kommt wieder kältere Luft in die Region und zum Wochenende kann, dank der nass-kalten Luft, auch in tieferen Lagen wieder mit Schnee gerechnet werden.