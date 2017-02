Prahlerei entlarvt Einbrecher in Stuttgart Die Jugendlichen sind polizeibekannt

Von Wolf-Dieter Obst 23. Februar 2017 - 16:19 Uhr

Eine S-Bahn-Fahrt kann überraschende Folgen haben.Foto: Lichtgut/ Max Kovalenko

Zwei junge Männer begehen einen Einbruch. Über die Meldung dazu in der Zeitung unterhalten sie sich laustark in der S-Bahn. Ihre Schlussfolgerung: Die kriegen uns nicht. Das entpuppt sich als Irrtum.

Stuttgart - Wer sagt denn, dass die Fahrt in einer S-Bahn langweilig sein muss? Man kann Zeitung oder Bücher lesen, Nachrichten auf dem Smartphone abrufen, sich mit dem Sitznachbarn unterhalten – oder nebenbei eine Straftat aufklären und der Polizei bei der Festnahme von gesuchten Einbrechern helfen.

Das kann jedenfalls ein Fahrgast bestätigen, der am Dienstag gegen 9.35 Uhr in einer S-Bahn unterwegs war und gar nicht anders konnte, als einem Gespräch zweier Jugendlichen zu lauschen. Die machten zwar das, was man in einer S-Bahn tun kann – Zeitung lesen, Nachrichten abrufen, mit dem Nachbarn unterhalten. Der Inhalt war indes ungewöhnlich: Die beiden Burschen brüsteten sich damit, nach einem Einbruch von der Polizei nicht erwischt worden zu sein.

Die Täter verkündeten: Die werden uns nicht schnappen

Um was es genau ging, brauchte der Zeuge nicht aufwendig zu ermitteln. Der eine Jugendliche las dem anderen offenbar die entsprechende Mitteilung vor: Zwei Unbekannte hatten am Montag, 20. Februar, gegen 13 Uhr die Türe eines Gebäudes der Universität in Vaihingen aufgebrochen, mit einem Brecheisen. Weil Zeugen sie dabei gesehen hatten, wie sie die Metalltür zu Nebenräumen der Mensa knackten, seien sie ohne Beute schnellen Schrittes geflüchtet.

Besonders vergnüglich schien für die beiden Jugendlichen die Täterbeschreibung zu sein. Da stand, dass einer mit einer schwarzen Jogginghose mit weißem Beinaufdruck, einem dunklen Kapuzenpulli und einer Baseballmütze der Marke Adidas bekleidet gewesen sei, der andere ebenfalls eine Jogginghose und eine Adidas-Basecap trug. Offenbar traf die Beschreibung durchaus zu – war aber so vage, dass sich die beiden sicher waren: Die werden uns nicht schnappen.

Die Jugendlichen sind hinlänglich polizeibekannt

Dass man dieser Meinung sein kann, dies allerdings nicht lautstark in einer S-Bahn herumtönen sollte – das dürften die Jugendlichen inzwischen gelernt haben. Denn der Fahrgast rief richtigerweise die Polizei an – und die nahm die beiden gesuchten Tatverdächtigen am Bahnhof in Vaihingen fest.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 15 und 16 Jahre alte Jungs, die sofort die Tat einräumten. „Sie sind bereits hinlänglich polizeibekannt“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Offenbar haben sie noch mehr auf dem Kerbholz: Der 15-Jährige jedenfalls gestand unter dem Eindruck, doch noch erwischt worden zu sein, zwei Leergutdiebstähle in Stuttgart und Leonberg. Die Moral von der Geschicht:

Auf schiefem Gleis wirst du nicht froh,

da fährt dein Zug nach Nirgendwo.