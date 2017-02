Stuttgart-Vaihingen Einbrecher prahlen lauthals mit Tat in S-Bahn

Von dja 23. Februar 2017 - 12:58 Uhr

Die Polizei hat am Bahnhof Vaihingen auf die Einbrecher gewartet.Foto: dpa

Zwei Jugendliche brüsten sich in einer S-Bahn damit, bei einem Einbruch nicht von der Polizei geschnappt worden zu sein. Auf die Idee, dass jemand die Polizei rufen könnte, kommen sie offenbar nicht.

Stuttgart-Vaihingen - Wer in der S-Bahn mit einem Einbruch prahlt, muss damit rechnen, dass er von der Polizei abgeführt wird. So geschehen am Dienstagmorgen.

Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Zeuge gegen 9.35 Uhr ein Gespräch von zwei Jugendlichen mit, die sich damit brüsteten, nach einem Einbruch von der Polizei nicht erwischt worden zu sein. Vermutlich las dabei der eine dem anderen die entsprechende Polizeimeldung vor.

Scheinbar erkannte er sich dabei aufgrund der Beschreibung selbst und tönte laut der Polizei lautstark herum, man werde ihn und seinen Komplizen nicht schnappen. Offenbar hatte der junge Mann nicht damit gerechnet, dass ihm jemand zuhört und die Polizei rufen würde. Ein Zeuge meldete indes sich bei der Polizei, die die beiden Jugendlichen kurz darauf am Bahnhof Vaihingen vorläufig festnahmen.

Jugendliche räumen Tat ein

Die beiden 15- und 16-jährigen Jugendlichen räumten die Straftat ein und benannten auch ihre Komplizen. Der 15-Jährige gab darüber hinaus noch zu, zwei Leergutdiebstähle in Stuttgart und Leonberg begangen zu haben. Die beiden wurden anschließend an ihre Eltern übergeben.