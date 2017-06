Böblingen 27-Jährige nach Zusammenstoß schwer verletzt

Von dpa/lsw/red 14. Juni 2017 - 09:12 Uhr

Eine Autofahrerin übersieht beim Wenden in Böblingen ein anderes Auto und stößt mit ihm zusammen. Die 27-jährige Fahrerin wird dabei schwer verletzt.





Böblingen - Eine 27 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Böblingen schwer verletzt worden. Ihr Auto war am Dienstagabend mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Frau steuerte demnach ihren Wagen zum Wenden in einen Feldweg und fuhr dann auf die Straße zurück ohne anzuhalten. Dabei übersah sie das andere Auto. Dessen 19 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Straße wurde für etwa zwei Stunden gesperrt.