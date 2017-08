Blaulicht aus Stuttgart Zwei mutmaßliche Vergewaltiger festgenommen

Von red/dja 18. August 2017 - 17:15 Uhr

Die Polizei in Stuttgart hat zwei Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird eine Frau vergewaltigt zu haben (Symbolbild). Foto: dpa

Ende Juli sollen zwei Männer eine Frau vergewaltigt haben. Die Polizei hat jetzt zwei Männer festgenommen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart - Polizisten haben am Donnerstag in der Stuttgarter Innenstadt zwei 24 und 25 Jahre alte Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, am 30.07.2017 eine 40 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben (wir berichteten).

Mehr zum Thema

Ermittlungen führten die Beamten der Stuttgarter Kriminalpolizei auf die Spur der beiden Tatverdächtigen, die am Donnerstag in der Innenstadt festgenommen wurden. Die beiden Männer sind am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt worden. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, insbesondere ob die Männer ihrem Opfer zuvor KO-Tropfen verabreicht hatten, dauern an.