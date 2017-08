Fahndung in Stuttgart Vergewaltigung mit K.-o.-Tropfen?

Von Christine Bilger 01. August 2017 - 08:35 Uhr

K.-o.-Tropfen werden auch als Vergewaltigungsdroge bezeichnet. (Symboldbild) Foto: Adobe Stock

Eine Frau geht feiern und wacht Stunden später auf einem Bahnhof auf – ohne Erinnerung und mit Verletzungen am Unterleib. Waren K.-o.-Tropfen im Spiel?

Stuttgart - Eine Frau ist vermutlich in der Nacht zum Sonntag vergewaltigt worden, nachdem ihr ein Fremder K.-o.-Tropfen verabreicht hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Um 20 Uhr saß die 40-Jährige feiernd auf der Hocketse des Christopher-Street-Days in Stuttgart. Auf dem Schillerplatz feierte sie. Das ist alles, was sie vom Samstagabend noch weiß, meldet die Polizei. Sie kam am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr am Bahnhof in Oberesslingen zu sich – und bemerkte ihre Verletzungen am Unterleib. Ein Bahnmitarbeiter half ihr und verständigte Polizei und Rettungskräfte.

Die Substanz ist im Körper nicht lange nachweisbar

Der erste Verdacht der Ermittler hat sich bestätigt: Offenbar hat jemand sich an der Frau sexuell vergangen, nachdem er sie mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt hatte. Darauf deuten alle Anzeichen hin. Die Substanz sei im Körper nur sehr kurze Zeit nachweisbar, „sie verflüchtigt sich sehr schnell“, sagt ein Sprecher der Polizei. Jedoch sei die Erklärung für das Tatgeschehen plausibel.

Ein Bahnmitarbeiter ist ein wichtiger Zeuge

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im Getümmel des Christopher-Street-Days ein Verdächtiger aufgefallen ist, der eine hilflos wirkende Frau vom Schillerplatz brachte. Auch Hinweise von Passagieren, die in der S-Bahn zwischen Stuttgart und Oberesslingen beziehungsweise an einer der Haltestellen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. „Ein wichtiger Zeuge ist für uns auch der Bahnmitarbeiter, der der Frau in Oberesslingen geholfen hat“, sagt der Polizeisprecher. Auch er möge die Kriminalpolizei anrufen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 0711/8990-5778 entgegen.

Die gefährliche Substanz, um die es in dem Fall höchstwahrscheinlich geht, heißt Gamma-Butyrolacton, kurz GBL. Man nennt sie auch Liquid Exstasy. Die Opfer leiden meiste unter einem Erinnerungsverlust. Außerdem kann eine heftige Übelkeit auftreten. Schon wenige Stunden nach der Verabreichung ist der Stoff im Blut nicht mehr nachweisbar – das ist einer der Gründe, die es der Polizei schwer machen, genaue Aussagen über die Häufigkeit der Verwendung zu machen. Außerdem ist auch den Opfern nicht immer bewusst, was mit ihnen geschah. Umstehende halten sie für betrunken, die äußeren Anzeichen ähneln einer starken Alkoholisierung.

Die Polizei warnt regelmäßig vor den Gefahren des Stoffes

Vor Großveranstaltungen mit Gedränge warnt die Polizeiimmer wieder vor der „Vergewaltigungsdroge“, wie GBL umgangssprachlich auch genannt wird. So geht jedes Jahr vor Fasching eine Meldung an die Öffentlichkeit, dass man beim Feiern darauf achten soll, stets sein Getränk im Blick zu haben und keine offenen Drinks von Fremden annehmen soll.

Die Fallzahlen sind in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gestiegen. 2005 hatten die Ermittlungsbehörden nur 13 Fälle in ganz Baden-Württemberg registriert. Im Jahr 2009 hegte die Polizei in 135 Fällen im Land den Verdacht, dass Liquid Ecstasy im Spiel war. 2014 verzeichnete das Landeskriminalamt 255 Fälle. Dazu kommt laut der Polizei ein großes Dunkelfeld, denn sei auch den Opfern selbst nicht klar, was mit ihnen geschehen ist und sie melden sich nicht.

In Stuttgart ist am Landgericht im Mai einer der wenigen Fälle verhandelt worden, in dem der Gebrauch der K.-o.-Tropfen nachgewiesen werden konnte: Eine Frau war im November 2016 an der Calwer Straße eine junge Frau aufgefallen, die ohne Hose auf dem Steinboden saß. Die Zeugen riefen die Polizei. Sie soll sexuell missbraucht worden sein, die Droge war nachweisbar. Ein tatverdächtiger 21 Jahre alter Mann wurde gefasst. Ihm wurde keine Vergewaltigung nachgewiesen. Da auch unklar war, wann und wo die Tropfen in ein Getränk der Frau gemischt wurden, machte ihm die Anklage nicht den Vorwurf, die Frau unter Drogen gesetzt zu haben. Der Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt.