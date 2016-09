Blaulicht aus Stuttgart Polizei schnappt Drogendealer

Von red 20. September 2016 - 17:27 Uhr

Die Polizei kann in Stuttgart-Mitte einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festnehmen.Foto: dpa

Die Polizei nimmt einen 21-Jährigen in Stuttgart-Mitte vorläufig fest, der mutmaßlich mit Drogen gedealt hat – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Mitte - Polizisten haben am Montagabend bei einer Kontrolle einen 21-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in der Königstraße in Stuttgart-Mitte festgenommen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei meldet, fanden Polizisten gegen 18.45 Uhr bei der Kontrolle eines 21-Jährigen an der Königstraße in Stuttgart-Mitte über 90 Gramm Haschisch. Sie beschlagnahmten das Rauschgift und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.