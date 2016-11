Blaulicht aus Stuttgart Polizei nimmt Graffiti-Sprüher fest

Von red 13. November 2016 - 12:29 Uhr

Die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen, die mit den Graffiti rund um den Bergfriedhof zu tun haben könnten. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein Passant macht die Polizei auf mehrere Sprüher am Bergfriedhof aufmerksam, die Beamten nehmen daraufhin drei Verdächtige fest. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Ost - Die Polizei hat am Samstag gegen 4.30 Uhr drei mutmaßliche Graffiti-Sprüher in Stuttgart-Ost festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Passant mehrere Personen am Bergfriedhof beim Sprühen beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Beamten mit einem Streifenwagen dazukamen, nahmen die Sprayer Reißaus. Bei der Fahndung wurden drei 22, 27 und 38 Jahre alte Männer in Hinterhöfen festgenommen.

Ganz in der Nähe fand die Polizei Spraydosen und persönliche Gegenstände der Tatverdächtigen. Zwei der Männer hatten zudem Farbspuren an den Händen.

Rund um den Bergfriedhof zählte die Polizei bislang über 100 Graffiti, teilweise mit politischem Hintergrund. Ob alle von dem Trio stammen, muss die Polizei noch ermitteln. Eine Durchsuchung der Wohnungen ergab keine Erkenntnisse. Bereits am Freitag waren an einem nahegelegenen Gebäude in der Haußmannstraße vier weitere Graffiti mit ähnlichem Inhalt entdeckt worden.