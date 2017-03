Blaulicht aus Stuttgart Jugendgruppe überfällt 15-Jährigen

Von red 06. März 2017 - 16:54 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Degerloch.Foto: dpa

Ein 15-Jähriger ist Samstagnacht mit Freunden in Degerloch unterwegs. Eine Jugendgruppe überfällt den 15-Jährigen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei Stuttgart.

Stuttgart-Degerloch - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Samstagabend in der Roßhaustraße (S-Degerloch) einen 15-Jährigen geschlagen und eine Lautsprecherbox gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 15-Jährige am Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit einer Gruppe von rund 20 Jugendlichen in der Nähe der Kirche in der Roßhaustraße auf. Dort befand sich noch eine weitere, ebenfalls etwa zwanzigköpfige Gruppe. Aus dieser Gruppe kam der Unbekannte zu dem 15-Jährigen und fragte, ob er Alkohol dabei hätte.

Unbekannter klaut Bluetooth-Box

Als der 15-Jährige verneinte, ohrfeigte ihn der Unbekannte und entriss ihm seinen Rucksack. Aus dem Rucksack entnahm er eine Bluetooth-Lautsprecherbox. Anschließend ging der Täter zu seiner Gruppe zurück. Der 15-Jährige erstattete erst am Sonntagmittag Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte soll etwa 17 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er soll kurze dunkle Haare und eine kräftige Statur haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.