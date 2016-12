Blaulicht aus Stuttgart Hund beißt Räuber

Von red 03. Dezember 2016 - 15:11 Uhr

In Stuttgart-Ost hat ein Hund zwei Räuber vertrieben, berichtet die Polizei.Foto: dpa

Ein beherzter Hund, der sein Frauchen vor zwei Räubern schützt – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Ost - Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am frühen Samstag gegen 00.10 Uhr in den Klingenbachanlagen in Stuttgart-Ost, eine Frau zu berauben. Die 21-Jährige war mit ihrem Hund unterwegs, als sie unvermittelt von zwei Männern angegriffen wurde, berichtet die Polizei. Während ihr einer der Männer gegen den Kopf schlug, versuchte der andere, ihr das Handy zu entreißen, das die Frau in der Hand trug. Dabei fiel das Mobiltelefon zu Boden.

Als einer der Täter das Telefon aufheben wollte, wurde er von dem Hund in den Arm gebissen, woraufhin die beiden Männer über den Zaun der angrenzenden Kindertagesstätte in Richtung Schönbühlstraße flüchteten.

Beide Täter waren ungefähr 30 Jahre alt und 1,85 beziehungsweise 1,75 Meter groß und jeweils mit einer dunklen Kapuzenjacke und blauen Jeans bekleidet. Einer der Täter hatte eine sehr tiefe Stimme. Zeugenhinweise nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer 0711/89 90-57 78 entgegen.