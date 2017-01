Blaulicht aus Stuttgart Alkoholisierter 51-Jähriger stürzt ins Gleis

Von red 09. Januar 2017 - 15:59 Uhr

Der 51-Jährige, der am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen ins Gleis stürzte, blieb unverletzt.Foto: dpa

Ein stark alkoholisierter 51-Jähriger stürzt am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen ins Gleis. Eine Frau versucht, ihn zu retten – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein stark alkoholisierter 51-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen in die Gleise gestürzt. Eine Zeugin hat versucht, den Mann zu retten.

Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann offenbar wegen seiner starken Alkoholisierung gegen 0.45 Uhr in das Gleis am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen. Eine Frau beobachtete dies und versuchte, den 51-Jährigen aus dem Gleisbereich zu retten. Weil ihr dies nicht gelang, machte die Frau mit Handbewegungen auf sich aufmerksam, als die S-Bahn der Linie S4 in den Bahnhof einfahren wollte.

51-Jähriger muss mit Anzeige rechnen

Durch eine Notbremsung kam die Bahn etwa zehn Meter vor dem 51-Jährigen zum Stehen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den unverletzten Mann zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.