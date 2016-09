Bahnunfälle in Stuttgart Zwei Todesopfer durch Leichtsinn auf Bahngleisen

Von Wolf-Dieter Obst 05. September 2016 - 15:39 Uhr

Am Wochenende sind in Stuttgart zwei Männer ums Leben gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Einer fuhr als blinder Passagier auf einem Güterzug, ein anderer nutzte Bahngleise als verbotenen Wanderweg: Zwei Männer sind in Stuttgart bei Bahnunfällen ums Leben gekommen.

Stuttgart - Was wollte ein 38-Jähriger aus Untertürkheim in einem offenen Güterwagen Richtung Ludwigshafen? Warum glaubte ein 26-Jähriger, auf einem S-Bahn-Gleis nachts zum Hotel laufen zu müssen? Fragen, auf die Beamte der Stuttgarter Kripo wohl keine Antwort mehr bekommen werden. „Die Betroffenen sind tot“, sagt Polizeisprecher Thomas Ulmer, „die Motive sind noch völlig unklar.“ Beide Fälle, die sich in den vergangenen Nächten in den Bereichen Zazenhausen und Bad Cannstatt abspielten, haben offenbar eine gemeinsame Ursache: Leichtsinn.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, spielte sich ein Fall bereits am Sonntag um 0.35 Uhr ab. Zu dieser Zeit war der Güterzug 50596 mit langsamer Geschwindigkeit in Untertürkheim unterwegs, als ein Zeuge auf Höhe der Schlotterbeckstraße beobachtete, wie ein Unbekannter auf einen der offenen Güterwagen kletterte. „Was er auf der Ladefläche wollte, weiß niemand“, sagt Polizeisprecher Ulmer. Der Güterzug war von Untertürkheim nach Ludwigshafen unterwegs.

Waghalsige Surfer gibt es immer wieder

Nachdem die Bahn und die Bundespolizei alarmiert waren, wurde der Güterzug bei Zazenhausen angehalten. „Nach bisherigen Ermittlungen wurde auch das Gegengleis gesperrt, um den mehrere Hundert Meter langen Zug untersuchen zu können“, so Ulmer. Dem blinden Passagier wurde ausgerechnet dies zum Verhängnis.

Der Mann kletterte aus dem Waggon und versuchte offenbar zu flüchten. An einer Stelle, an der der Gegenzug noch nicht angehalten hatte, passierte es dann: Der Betroffene wurde von dem entgegenkommenden Güterzug erfasst. Der 38-Jährige aus Untertürkheim war sofort tot.

Immer wieder kommt es zu dramatischen Zwischenfällen durch blinde Passagiere und waghalsige Surfer. „Glücklicherweise gibt es hier solche Fälle aber vergleichsweise selten“, sagt Jonas Große, Sprecher der für die Bahn zuständigen Bundespolizei. Im Februar hatte in Bad Cannstatt ein 18-Jähriger bei der illegalen Fahrt auf der Deichsel einer Stadtbahn der Linie U 13 schwere Verletzungen erlitten. Ein paar Wochen zuvor hatte sich ein Unbekannter in Plochingen (Kreis Esslingen) an den Waggon eines Citynightline-Zuges gehängt.

26-Jähriger stolpert im Gleisbett und wird von Bahn erfasst

Viele halten sich zudem leichtsinnig auf den Gleisen auf – was am Montag gegen 0.20 Uhr in Bad Cannstatt ebenfalls tödlich endete. Ein 26-Jähriger war aus Richtung Augsburger Straße auf dem Weg zu seinem Hotel am Cannstatter Bahnhof – und war dabei nicht etwa auf der Deckerstraße unterwegs, sondern auf den Eisenbahnschwellen. Auch hier ist das Motiv unklar.

Der Mann befand sich auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters, etwa ein Kilometer vom Bahnhof entfernt, als sich von hinten eine S-Bahn näherte – eine S 2 in Fahrtrichtung Filderstadt. Nach Angaben der Polizei hatte der Lokführer noch ein Warnsignal abgegeben und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Der Passant habe noch versucht, den Gleiskörper zu verlassen – sei dabei aber gestolpert und von der Bahn überrollt worden. In der S-Bahn kamen 20 Fahrgäste mit dem Schrecken davon – sie hatten die Vollbremsung unbeschadet überstanden. Für den 26-Jährigen hingegen kam jede Hilfe zu spät. Ob womöglich Alkohol eine Rolle spielte, sollen weitere Untersuchungen ergeben.