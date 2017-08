Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart Zuerst randaliert, dann Polizisten bespuckt

Von red/dja 18. August 2017 - 14:24 Uhr

Der 21-Jährige bespuckte die Polizisten in Stuttgart (Symbolbild). Foto: dpa

Die Polizei will am Donnerstagabend in der Klett-Passage einen 21-Jährigen überprüfen. Als sie sich ihm nähern, beginnt er, die Polizisten zu beleidigen.

Stuttgart - Die Überprüfung eines 21-Jährigen in der Klett-Passage (S-Mitte) ist am Donnerstagabend außer Kontrolle geraten.

Bereits beim Anblick der gegen 19.30 Uhr auf ihn zulaufenden Polizisten reagierte der junge Mann sofort und beleidigte laut Polizei die Beamten auf das Übelste. Bei der anschließenden Kontrolle leistete der 21-Jährige vehementen Widerstand und bespuckte die Beamten.

Nach dem Transport zum Streifenwagen versuchte er vergeblich, den Heckscheibenwischer abzureißen. Auf dem Polizeirevier verschmutzte er die Gewahrsamszelle, in die der Mann kurzfristig untergebracht werden musste. Die Zelle war dermaßen mit Speichel verunreinigt, dass diese nicht mehr benutzt werden konnte.

Der bereits vielfach durch unterschiedliche Straftaten und Aggressionsdelikte bei der Polizei bekannte 21-jährige Intensivtäter kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.